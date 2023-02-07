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Gündem Kalyon Holding, üniversite kapılarını depremzedelere açtı bölgeye iş makineleri gönderdi
Gündem

Kalyon Holding, üniversite kapılarını depremzedelere açtı bölgeye iş makineleri gönderdi

Kalyon Holding, depremzedelere yardım amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin tüm imkanlarını seferber ederken, deprem bölgesine de iş makineleri ve yardım malzemeleri gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:40:00 -
Kalyon Holding, üniversite kapılarını depremzedelere açtı bölgeye iş makineleri gönderdi

Konuya ilişkin Kalyon Holding’den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Kahramanmaraş ile Gaziantep'te meydana gelen, zaman zaman yeni sarsıntılarla devam eden ve etkisi birçok ilimizde hissedilen şiddetli deprem sonucu yaşanan can kayıpları ve yıkım haberi hepimizi derinden üzdü. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz.

Kalyon Holding olarak bu zor zamanda tüm imkânlarımızla milletimizin, hemşehrilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yanındayız ve elimizden gelen tüm desteği vermeye başladık.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu çerçevede; Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepli hemşehrilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Diğer yandan, enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik. Şantiyelerimizden iş makineleri ile İGA’dan Acil Kurtarma Ekibimiz bölgeye intikal ediyor. Yaralılar için öncelikli olan kan bağışı ile ilk yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması konusundaki organizasyonumuzu da hızlıca devreye aldık.

Milletimize geçmiş olsun dileğimizi yineliyor; Kalyon ailesi olarak birlik ve beraberlikle, bu zor günlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi kıymetli kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz

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