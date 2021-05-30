Kalyon Holding Türkiye’yi güneş enerjisinde liderliğe taşıyacak

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde fabrikayı gezerek bilgi alan heyet, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret ve sanayi iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.

1 milyar dolarlık yatırım

Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Kalyon Holding olarak, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfusla birlikte gelecek kuşakların artmakta olan enerji ihtiyacını öncelikli olarak temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak vizyonuyla yola çıktık” dedi. Kalyoncu, şunları söyledi: “Bu doğrultuda 2017’de temellerini attığımız Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı 2020’nin Ağustos’unda faaliyete geçirdik. 400 milyon dolar yatırım ile faaliyete başlayan fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya’daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde kullanılıyoruz.

Üretim kapasitesi ikiye katlandı

Fabrika açılışından kısa bir süre sonra da hem ülkemizdeki potansiyel hem de dünyadaki yenilenebilir enerji ihtiyacını göz önüne alarak kapasite artırımı kararı aldık. Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin’in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk.

Tüm aşamalar tek çatı altında

Güneş paneli üretiminin AR-GE dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda ayrıca bu iş birliği doğrultusunda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30’dan fazla artıracağız. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimizde, ingottan modüle ve M10 teknolojisine kadar güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız. Diğer bir ifadeyle ülkemizi güneş enerjisi teknolojisi ve üretim kapasitesi konusunda lider ülkelerden birisi konumuna taşıyacağız.