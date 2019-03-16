Kalyon Holding 45. yılını kutluyor

Kalyon Holding yöneticileri veHasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik yönetimi ‘Ortak Aklımızla Geleceğe’ çalıştayında bir araya geldiler. 45 yılda birçok başarıya imza attıklarını belirten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, güçlü bir marka olmak için nitelik, yarar, değer, kültür ve kurumsal kimlik gibi tam 5 unsura ihtiyaç olduğunu söyledi. Kalyoncu, stratejik önceliklerini’ sürdürülebilirlik, ortak karar alma, sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımını artırarak sinerji oluşturmak’ diye sıraladı.