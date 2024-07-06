Kalyon Enerji: Hedef, 5 bin MW kurulu güce ulaşmak için için harekete geçiyor! Önemli bir gelişme

Kalyon Enerji, bünyesindeki güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon PV ve Konya Karapınar güneş enerjisi santrali (GES) ile Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki en önemli yatırımcısı konumunda. Güneş panellerinin hücre aşamasından itibaren üretildiği Kalyon PV 100 bini kapalı 250 bin m2'lik bir alanda kurulu, toplamda dört fabrika ve bir Ar-Ge Merkezi'ni tek çatı altında toplayan entegre bir yapı. Bu özelliğiyle dünyada tek olması şirketin hareket kabiliyetini de müthiş derecede artırıyor. Konya Karapınar GES ise 20 milyon m2'lik devasa bir alanda kurulu 1350 MWp kurulu gücü, yılda 3 milyar kilovatsaat üretimi ile Avupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı GES'leri arasında yer alıyor.

KARBON NÖTR PANEL ÜRETİCİSİ OLACAK

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli; entegre tesisin özelliklerini anlatırken, "Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ulaşma hedefi ve 'Sıfır Atık' ilkesi kapsamında tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri dönüşümünü sağlıyoruz. Tükettiğimiz elektriği karşılamak için Şanlıurfa Viranşehir'de Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçtik. 2024 yılı sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığımız bu santral ile Kalyon PV'nin elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, 'karbon nötr güneş paneli üretimi' gerçekleştiren firma olma özelliğine sahip olacağız" diyor.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Kuşkusuz fabrika gibi Karapınar GES'de oldukça etkileyici devasa bir yatırım. Proje, 1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaat'e yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin GES kurulu gücü proje ile birlikte yüzde 15 oranında büyürken yıllık 600 milyon dolar döviz ikâmesini karşılıyor. Karapınar GES yıllık yaklaşık 1.7 milyon ton karbon emisyonunu da önlüyor. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, 4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerine dikkat çekiyor. Ata, "Kalyon Enerji olarak biz de güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızla, 2025 yılı sonu hedefimiz 2.000 MW, 2030 yılı sonu hedefimiz, 5.000 MW kurulu güce ulaşmaktır. platinonline'ne göre: Yatırımlarımızda ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ön planda tutarken gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" diyor.

2024 YILI YATIRIM HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerjide dünya çapında bir şirket olmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda 2024'te teknoloji dönüşümü tamamlanacak ve 2025'te 500 MW'lik ihracat rakamına ulaşılacak. Kalyon enerji entegre fabrikası olan Kalyon PV için bu amaçla 100 milyon dolarlık yatırım yapacak. Böylece fabrikalar hem teknoloji yenileyecek hem de karbon sıfır üretim gerçekleştirilecek.

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