Kalsiyum nelere iyi geliyor? Kalsiyum bakımından zengin olan besinler...

Sağlıklı bir yaşam için vücut, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Kalsiyum da vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli minerallerden biridir. Diğer minerallere göre insan vücudunda en çok bulunan kalsiyum, kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca uzmanlar kalsiyumun kalp ve damar hastalıklarına da birebir geldiğini söyler. Kalsiyumun kas kasılmalarını düzenlediği ve kanın pıhtılaşmasını sağladığı da bilinmektedir.

Yapılan birçok araştırma, D vitamiyle birlikte alındığında kalsiyumun kanser, diyabet ve yüksek tansiyona karşı koruma sağladığını da göstermiştir. Peki kalsiyum nelere iyi gelir? Hangi besinler kalsiyum bakımından zengin? İşte detaylar...

Kalsiyumun faydaları

- Kanın hızla pıhtılaşmasına yardımcı olur.

- Diş, kemik ve kas sağlığına birebirdir. Kemikleri ve kasları güçlendirici etkiye sahiptir. Diş kaybı ve kas yorgunluğu gibi hastalıkları önler.

- Hipertansiyon ve felç riskini azaltır. Kalp ve damar sağlığına çok faydalıdır.

- Kolon kanseri riskini azaltır.

- Metabolizmanın daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur.

- Vücut ağırlığını ve kilo alımını azaltmaya yardımcıdır.

Kalsiyum bakımından zengin olan besinler

- Yoğurt

- Süt

- Peynir

- Balık

- Nohut

- Yumurta

- Ispanak

- Soğan

- Lahana

- Brokoli

- Kereviz

- Roka

- Salatalık

- Susam

- Fındık

- Fıstık

- Badem

- Keten tohumu

- Fasulye

- İncir

- Kuru kayısı