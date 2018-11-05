Kalp zarı iltihabı nedir?



Akut kalp zarı iltihabı belirtileri kalp krizi belirtilerine çok benzer ve başlangıçta EKG ile bile ayırt edilmesi güç olabilir. Kalp zarı iltihabının kalp krizi sonucunda oluşan iki türünün olması, durumu daha da karmaşıklaştırır.

Birincisi kalp kasının ölümüne bağlı olup iltihap, yani bedenin ölü dokuyu uzaklaştırma çabasıdır.

İkincisi daha ender görülür ve "Dressler sendromu" diye bilinir. Kalp krizinden bir hafta sonra ortaya çıkar. Bedenin savunma sisteminin anormal bir tepkisidir, kalp dokusuna karşı antikor yapılır.

Kalp zarı içinde, iltihap sebebiyle sıvı birikmesi de mümkündür. Bu durum belirti vermeyebilir, ama göğüs filminde görülür. Vak'aların küçük bir bölümünde, kalp zarı kesesinde biriken sıvı, yaptığı basınçla kalbin düzenli çalışmasını engeller.

İltihabın sorun oluşturabildiği bir başka durum da tüberküloz (verem) gibi bir iltihap sebebiyle zarın kalınlaşıp kalbin hareketlerini kısıtlayarak kalp yetmezliğine yol açmasıdır.

BAŞKA SEBEPLER DE VAR

Kullanılan ilaçların yan etkileri, romatizmal kalp hastalıkları, kanser tedavisinde kullanılan radyasyon, enfeksiyonlar, kanser ve tümörler kalp zarı iltihabının başlıca sebepleri arasındadır.

Sırtüstü yatıldığında artan ağrılar, kalp üzerinde bıçak batmasına benzer ağrılar, halsizlik, ateşlenme, öksürük, karaciğer yağlanması, eklemlerde şişlik ve sol tarafa yayılan ağrılar kalp zarı iltihabının genel belirtileridir.

FARKLI BİR AĞRI YAPAR

Kalp zarı iltihabı genellikle göğüs ortasında ağrıya yol açar ama göğüs anjini ile kalp krizi ağrısında olduğu gibi omuzlara ve kollara yayılmaz.

Bazen hareket edince, sözgelimi öne doğru eğilince ağrı artar; bazen de solunum sırasında akciğerlerin hareketi ağrıya sebep olur.

Kalp zarı iltihabı teşhisi çoğu vakada EKG ile konabilir. Kalp zarında sıvı birikirse göğüs röntgeninde kalp daha büyük görünür. Kalbi görmek için ultrason -ses dalgaları- kullanılan "Ekokardiyografi ile dokularda sıvı birikimi olup olmadığını görmek de mümkündür.

Hastalık genel olarak ilaçla tedavi edilir ancak hastanın iyileşememesi ve kalp zarında biriken sıvının kalbi tehlikeye sokması durumunda kalp zarında biriken sıvının dışarıdan müdahale ile boşaltılması gerekebilir.



YİNE AYNI TAVSİYE: ALKOLDEN, SİGARADAN KAÇ!

Tedavi sonrası kişiler özellikle şu hususlara dikkat etmelidir:

Alkol ve sigara içmemek,

Düzenli egzersiz yapmak,

İdeal kiloyu korumak,

İlaçları zamanında almak,

Düşük yağlı beslenme düzenine uymak,

Bulantı, güçsüzlük, terleme, bayılma nöbetleri, kusma, nöbet artışı, düzensiz kalp atımı ve nabız artışı gibi belirtiler olduğunda hiç ertelemeden hekime başvurmalısınız.