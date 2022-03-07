Kalp yetmezliğinin belirtilerine dikkat!

Kalp yetmezliği genel anlamda kalbin çeşitli nedenlere bağlı olarak zarar gördüğü veya zayıfladığı durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin kan pompalama odacıkları olan ventriküllerin sertleşmesi, kalbin iki atışı arasında tam olarak kan ile doldurulamamasına neden olarak kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

Kan pompalanmamasının nedeni ise genellikle damarlardaki darlıktan, kalp krizinden, kalp kası hastalığından (kardiyomiyopati), kalp çarpıntılarından ya da yüksek tansiyon gibi sorunlardan kaynaklanabilir. Ancak bazen hiçbir neden yokken de ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliğinin belirtileri

Çabuk yorulma

Nefes darlığı

Kesik kesik nefes alma

Uykudan nefes darlığıyla uyanma

Göğüs ağrısı

Çarpıntı

Yüksek yastıkta yatma isteği

Bacaklarda ve karında şişme

Bunlar kalp yetmezliğinin en önemli belirtileridir. Önce erken yorulmalar başlar, son aşamalarda ise yatarken nefes darlığı şikayetleri görülür. Biz kardiyoloji uzmanları için en önemli soru hastanın gece nefes darlığıyla uyanıp uyanmadığıdır. Bu sorunun cevabı bize hastalığın ileri aşamada olup olmadığını gösterir.

Kalp yetmezliği tedavisi

Kalp yetmezliğinde nedene yönelik tedavi yapılır. Örneğin kalp yetmezliğinin nedeni kapaktan kaynaklanıyorsa kapaklar değiştirilir. Bazı hastalara kalp nakli gerekebilir. Böyle bir durumda nakil ameliyatı planlanır. Ancak her şeyden önce mutlaka tıbbi bir muayene uygulanır. İdrar söktürücü ilaçlarla mutlaka kalbin yükü azaltılmalıdır. Çünkü kalp yetmezliği hastalarının böbrek fonksiyonları bozulur. Bu yüzden de tuz tutulması olur. Tuz, suyu tutacağı için ödem oluşur, bu da ciddi şikayetlere yol açabilir.

Kalp nakli

Kalp nakli, işinde uzman hekimlere kolay olsa da ihtiyacı karşılamak ülkemizde maalesef zor. Yıllık kalp nakli ihtiyacımız ortalama 250 civarındayken yapılan nakil sayısı 10-15 arasında. Yani en büyük sorun donör.

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