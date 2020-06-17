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Aktüel

Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri’ye getirildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:10:44 -
Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri’ye getirildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.


Pınarbaşı ilçesinde kalp yetmezliği tedavisi gören hasta, önce Sarız ilçesine sevk edildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesinden alınan hasta kent merkezine getirilerek Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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