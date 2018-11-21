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Kalp üfürümü nedir?

Kalp üfürümü, çocukluk çağında yaygın bir şekilde ve çoğunlukla da kalp hastalığına bağlı olmadan gerçekleşiyor. "Masum üfürüm" ateşli hastalıklar sırasında veya hiçbir neden olmadan da ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, çocuklarda görülen üfürüm hakkında bilgi verdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:09
Kalp üfürümü nedir?

2 ile 8 yaş arasındaki çocukların en az yüzde 50'si masum üfürüm sorunu yaşıyor ve ilk 6 ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum olsa da mutlaka bir çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

ÜFÜRÜM VARLIĞI UZMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ

Üfürüm; kalpteki delikler, kalp kapaklarındaki ve ana damarlardaki darlıklar ile yetersizliklerin yol açtığı, kanın normal akımındaki bozulmaya bağlı oluşan ses titreşimlerinin göğüs duvarına yansımasıdır. Muayene esnasında duyulmaktadır. Masum üfürümlerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Üfürüm ancak doktor muayenesinde stetoskopla duyulabildiği için aileler kendiliğinden üfürüm olup olmadığını anlayamaz.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA BAĞLI OLARAK GELİŞEBİLİR

Göğüs duvarının muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan uğultu yani üfürümün pek çok çeşidi vardır. Genellikle iki şekilde ortaya çıkar. Bunlar; kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen "patolojik" olarak adlandırılan üfürümler ve sağlıklı çocuklarda da duyulabilen "masum" üfürümlerdir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen patolojik üfürümler, altta yatan kalp hastalığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı kalp hastalıklarında üfürüm duyulmayabilir.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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