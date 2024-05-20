Kalp sağlığını zırh gibi koruyor! Her sabah aç karna bir bardak içerseniz… Evde ceviz var ise hemen deneyin

Ceviz, alfa-linolenik asit (ALA) formundaki mükemmel bir anti-inflamatuar omega-3 esansiyel yağ asitleri kaynağıdır. Ceviz, çok iyi bir manganez ve bakır kaynağı olmak da dahil olmak üzere antioksidanlar açısından da zengindir. Evinizde ceviziniz varsa bu habere kulak verin! Ayrıca iyi bir molibden ve B vitamini biyotin kaynağıdır.

Cevizlerin ayrıca aşağıdaki şekillerde yardımcı olduğu bilinmektedir:

Kalp Fonksiyonunu İyileştirin

Kemik Sağlığını Artırın

Metabolizmayı İyileştirin

Kanseri önler

Cevizde bulunan bileşenlerin bazıları vücuttaki kanser hücrelerinin büyümesini kontrol etme kabiliyetine sahiptir.

Cilt Bakımı: Gama-tokoferol açısından zengin olan ceviz, aynı zamanda güçlü bir yağda çözünen antioksidan olan iyi bir E vitamini kaynağıdır. İçlerinde bulunan E vitamini, cildi doğada zararlı olan serbest radikallerden korumaya ve korumaya yardımcı olur. Ayrıca folat, niasin, riboflavin, pantotenik asit ve B6 vitamini gibi önemli bir B-kompleks vitamin kaynağıdırlar.

Uykuyu Düzenleyin: İyi bir gece uykusu ister misiniz? Uyumadan önce biraz suya batırılmış ceviz yiyin ya da sos olarak kullandığınız bir salata ya da herhangi bir yemek yiyin. Uykuyu uyarmaya ve düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan melatonin, onlar için biyolojik olarak kullanılabilir bir formda mevcuttur. Böylece, sizi harika, dinlendirici bir uykuya götüren mükemmel bir akşam yemeği yapmanıza yardımcı olurlar.

CEVİZ SUYU İÇİN

Ceviz suyu, sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Ayrıca kalp sağlığını destekliyor. Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Önemli derecede kalp fonksiyonlarını düzenler. Sabahları aç karna bir bardak içtiğinizde, etkisini göreceksiniz.

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ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Cevizler, diğer yaygın yemişlerden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir.Bu aktivite, cevizin kağıtsı derisinde özellikle yüksek olan E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bitki bileşiklerinden gelir. Kolesterol seviyelerini düzenler.

İLTİHAPLANMAYI ÖNLER

Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alır ve oksidatif stresten kaynaklanabilir.

Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, ellagitanninleri, iltihaplanmaya karşı koruduğu bulunan ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürür.

KANSERİ ÖNLER

Kanser, anormal hücre büyümesi ile karakterize edilen bir hastalık grubudur. Belirli kanser türlerine yakalanma riskiniz sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak ve sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarından kaçınarak azaltılabilir.

Ceviz, zengin bir faydalı bitki bileşikleri kaynağı olduğundan, kanseri önleyici bir diyetin etkili bir parçası olabilir.