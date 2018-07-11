Kalp sağlığı nasıl korunur?

Sağlıklı beslenmek kalp sağlığını korumak için yapılabileceklerin başında gelir. Yağda kızarmış veya çok yağlı besinler, şekerli yiyecekler ve katı yağlar kesinlikle uzak durulması gereken besinler arasında yer alırlar.

Doymuş yağ gereksinimi başka besinlerden alınmalı ve özellikle margarin gibi doymuş yağ açısından çok fazla zengin olan yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Şekerli besinler ise şişmanlamaya sebep olur ve bu da kan yağlarının kontrolünü engeller. Bu nedenle şeker azaltılmalı; mümkünse kesilmelidir. Çayınıza ya da kahvenize attığınız şekeri keserek ilk adımı atabilirsiniz.

Ekmek tüketimi de azaltılmalıdır; çünkü ekmek kalorisi yüksek olan bir yiyecektir. Bunun yerine lifli besinler tercih edilmeli ve vücut tok tutulmaya çalışılmalıdır. Haşlanmış ya da fırında yapılmış sebze yemekleri öğünlerinizde sık sık bulunmalıdır. Öğün atlamak da vücudun metobolizması ve dolayısıyla kalp açısından tehlikelidir.

Sigara ve alkol de kesinlikle kaçınılması gerekenler arasındadırlar. Sigara, kalp ve damar hastalıklarının en bilinen sebeplerinden biridir. Damar tıkanıklıklarına ve damar sertleşmesine neden olan sigara, kalp krizini tetikler. Sigara içmiyorsanız bile sigara içilen ortamlarda bulunmamalısınız. Çünkü pasif içicilik, kalp hastalıklarında aktif içicilik kadar etkilidir.

Beslenmeye dikkat etmenin yanısıra, düzenli olarak spor yapmalısınız. Hareketsiz yaşam kalp ve damar hastalıklarına neden olan faktörlerden biridir. Düzenli olarak spor yapmak hem kilonuzu kontrol etmenize yarar; hem de kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Hergün yarım saat ya da 40 dakikanızı ayırarak yapacağınız yürüyüş bu konuda size yardımcı olacaktır. Hergün düzenli yürüyüşe vakit ayıramayanlar için ise yürüyüş süresi haftada en az 3-4 gün olabilir.

Stres, depresyon, öfke ve anksiyete gibi durumlar da kalp hastalıklarını tetikler. Bu gibi durumlardan mümkün olduğunca uzak kalmalı, sakin ve huzurlu bir hayat yaşamaya çalışmalısınız. Bunun için yoga, meditasyon veya pilates gibi disiplinlerden de destek alabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.