THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kalp sağlığı için balkabağı tüketin!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kalp sağlığı için balkabağı tüketilmesi önerisinde bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
Kalp sağlığı için balkabağı tüketin!

BALKABAĞININ KALBE FAYDALARI

Uzman Diyetisyen Yıldırım, kabak yüzde 90'dan sudan oluştuğunu ve lif içeriği yüksek ve kalorisinin düşük olduğunu söyledi. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabağın 49 kalori olduğunu dile getiren Yıldırım, "2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır" dedi.

Balkabağının hastalıklara karşı savaşan potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat gibi bütün besin öğelerini içerdiğini anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Kabağın parlak turuncu rengi onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterir. Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir. Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir" ifadelerini kaydetti. 

Balkabağının diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif etkilerin oluşum riskini azalttığını kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Diğer beta karoten kaynakları; havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir. Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur" dedi.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    5. Ekmeğin içinden çıkan cisim hayrete..
    6. Aziz Kocaoğlu'ndan İZBAN için 'zam'..
    7. ABD ile Suudi Arabistan "petrol..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. İlk Türk kadın mitinginin 99. yıl dönümü
    10. TİKA'dan Kerkük'te yanan Osmanlı..
    11. Ülke karıştı! Prens Selman'ın..
    12. Trabzonspor'da basketbol takımı kurma..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Meclis Genel Kurulunda çay-simit..
    15. UEFA Yılın 11'i adaylarını açıkladı!..
    16. Çocuklara "Noel Baba gerçek değil"..
    17. Bakan Soylu Fas'ta
    18. Podolski'den Galatasaray taraftarına..
    19. 2018 Nobel ödülleri sahiplerine verildi
    20. Islam Slimani'ye talip çıktı!
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor