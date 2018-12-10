Kalp sağlığı için balkabağı tüketin!

BALKABAĞININ KALBE FAYDALARI

Uzman Diyetisyen Yıldırım, kabak yüzde 90'dan sudan oluştuğunu ve lif içeriği yüksek ve kalorisinin düşük olduğunu söyledi. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabağın 49 kalori olduğunu dile getiren Yıldırım, "2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır" dedi.

Balkabağının hastalıklara karşı savaşan potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat gibi bütün besin öğelerini içerdiğini anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Kabağın parlak turuncu rengi onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterir. Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir. Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir" ifadelerini kaydetti.

Balkabağının diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif etkilerin oluşum riskini azalttığını kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Diğer beta karoten kaynakları; havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir. Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur" dedi.