0553 313 94 23

Kalp krizi neden olur?

Türkiye’ye yılda 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Yalnızca ileri yaş hastalığı olmaktan çıkan kalp sorunları, genç yaşlarda da hızla artıyor. Peki kalp krizinin nedeni nedir? Kalp krizi neden olur? İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 18:58
Kalp krizi neden olur?

Türkiye’ye yılda 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Yalnızca ileri yaş hastalığı olmaktan çıkan kalp sorunları, genç yaşlarda da hızla artıyor. Peki kalp krizinin nedeni nedir? Kalp krizi neden olur? İşte detaylar...

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi kalbi besleyen kılcal damarların aniden tıkanarak kalbe kan ve oksijen gitmemesi sonucu kalp kasının ve dokusunun hasar görmesi durumudur. Kalp damarında tıkanıklık, kolesterol ve yağların damar duvarlarında birikerek tıkanmasıyla oluşur. Bunun sonucunda ise damar sertliği meydana gelir. Bu damar sertlikleri atardamarları daraltır oluşan yağ ve plaklar damarları tıkar. Eğer bu tıkanıklık hemen müdahale edilip açılmazsa kalp dokusu giderek hasar görmeye başlar, hasar gören doku bir daha eskisi gibi işleyemez. Bu kayıp çok olursa kalbin pompalama gücünü etkiler bu da kalp yetmezliğini ortaya çıkarır.

Kalp krizi neden olur?

Kalp damarlarında daralma ve tıkanmaya yol açan birçok neden arasında en önemlileri;

Sigara alışkanlığı,

Kan basıncının yüksekliği yani hipertansiyon,

Şeker hastalığı,

Kan yağlarındaki (kolesterol) dengesizlik ve yükselmeler,

Kan akrabalarında özellikle erken yaşlarda ortaya çıkan koroner damar hastalığı öyküsünün olmasıdır.

Ailesinde koroner kalp hastalığı, özellikle ani ve genç yaşta ölümler bulunan kişilerin sigara içmeye başlamamaları, içiyorlarsa bırakmaları ayrı bir önem taşır. Ailesinde bu tipte bir kayıp olan kişilerin kan basınçlarını takip etmeleri, yükselmesi durumunda gerekli tedavi için kalp hastalıkları uzmanına başvurmaları yerinde bir hareket olur. Ayrıca bu kişilerin koroner kalp hastalığında rol oynayan şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi diğer faktörlerin varlığının araştırılması için başvuracakları adres yine kardiyoloji, yani kalp hastalıkları merkezleridir. Kırk yaşın yukarısında yer alan kişilerde belli aralıklarla bu risk faktörü taramasının yenilenmesi, ayrıca stres testleri ile “girişim” gerektirecek boyutta kalp hastalığı olup olmadığının kontrolü fazla zaman almayacak ve hastalığın tedavisine kıyasla çok daha ekonomik olarak gerçekleştirilebilecek önlemlerdir.

Ailesinde ani ölüm öyküsü olmasa bile fiziksel aktiviteleri fazla olan kişilerin, başta sporcular, askerler gibi, ayrıca sağlıkları başka insanların yaşamını etkileyebilen kişilerin, üst düzey devlet adamları, cerrahlar, pilotlar, toplu taşıma vasıtalarını kullanan kişilerin bu tipte tetkiklerinin daha başta yapılması ve düzenli kalp kontrollerinden geçirilmeleri mutlaka gereken bir uygulamadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:58
  1. kalp krizi
  2. kalp krizi sebebler
  3. kalp krizi nedenler
  4. kalp krizi nasıl önlenir
  5. kalp krizi geçirirken ne yapmalı
  6. kalp krizi riski
  7. kalp krizi geçiren sürücü
  8. kalp krizi neden olur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    1. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    2. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    3. "Çok kırılgan bir takımız"
    4. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    5. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    6. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    7. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    8. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    9. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    10. Yeni S-400'ler teslim edildi
    11. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    12. Kalp krizi neden olur?
    13. AK Parti'nin Bartın mitingi
    14. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    15. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    16. AK Parti'nin Bartın mitingi
    17. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    18. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    19. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    20. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    21. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    22. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    23. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    24. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    25. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    26. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    27. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    28. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    29. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    30. Irak Gümrüğündeki vergi oranları..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk