Türkiye’ye yılda 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Yalnızca ileri yaş hastalığı olmaktan çıkan kalp sorunları, genç yaşlarda da hızla artıyor. Peki kalp krizinin nedeni nedir? Kalp krizi neden olur? İşte detaylar...

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi kalbi besleyen kılcal damarların aniden tıkanarak kalbe kan ve oksijen gitmemesi sonucu kalp kasının ve dokusunun hasar görmesi durumudur. Kalp damarında tıkanıklık, kolesterol ve yağların damar duvarlarında birikerek tıkanmasıyla oluşur. Bunun sonucunda ise damar sertliği meydana gelir. Bu damar sertlikleri atardamarları daraltır oluşan yağ ve plaklar damarları tıkar. Eğer bu tıkanıklık hemen müdahale edilip açılmazsa kalp dokusu giderek hasar görmeye başlar, hasar gören doku bir daha eskisi gibi işleyemez. Bu kayıp çok olursa kalbin pompalama gücünü etkiler bu da kalp yetmezliğini ortaya çıkarır.

Kalp krizi neden olur?

Kalp damarlarında daralma ve tıkanmaya yol açan birçok neden arasında en önemlileri;

Sigara alışkanlığı,

Kan basıncının yüksekliği yani hipertansiyon,

Şeker hastalığı,

Kan yağlarındaki (kolesterol) dengesizlik ve yükselmeler,

Kan akrabalarında özellikle erken yaşlarda ortaya çıkan koroner damar hastalığı öyküsünün olmasıdır.

Ailesinde koroner kalp hastalığı, özellikle ani ve genç yaşta ölümler bulunan kişilerin sigara içmeye başlamamaları, içiyorlarsa bırakmaları ayrı bir önem taşır. Ailesinde bu tipte bir kayıp olan kişilerin kan basınçlarını takip etmeleri, yükselmesi durumunda gerekli tedavi için kalp hastalıkları uzmanına başvurmaları yerinde bir hareket olur. Ayrıca bu kişilerin koroner kalp hastalığında rol oynayan şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi diğer faktörlerin varlığının araştırılması için başvuracakları adres yine kardiyoloji, yani kalp hastalıkları merkezleridir. Kırk yaşın yukarısında yer alan kişilerde belli aralıklarla bu risk faktörü taramasının yenilenmesi, ayrıca stres testleri ile “girişim” gerektirecek boyutta kalp hastalığı olup olmadığının kontrolü fazla zaman almayacak ve hastalığın tedavisine kıyasla çok daha ekonomik olarak gerçekleştirilebilecek önlemlerdir.

Ailesinde ani ölüm öyküsü olmasa bile fiziksel aktiviteleri fazla olan kişilerin, başta sporcular, askerler gibi, ayrıca sağlıkları başka insanların yaşamını etkileyebilen kişilerin, üst düzey devlet adamları, cerrahlar, pilotlar, toplu taşıma vasıtalarını kullanan kişilerin bu tipte tetkiklerinin daha başta yapılması ve düzenli kalp kontrollerinden geçirilmeleri mutlaka gereken bir uygulamadır.