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Yerel Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Polis Memurlarından İlk Müdahale
Yerel

Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Polis Memurlarından İlk Müdahale

Yeniakit Publisher
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Kalp Krizi Geçiren Sürücüye Polis Memurlarından İlk Müdahale

Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Mehmet B., kavşakta gördüğü polis memurlarından yardım istedi. Polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisine başlandı.

Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Mehmet B., kavşakta gördüğü polis memurlarından yardım istedi. Polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisine başlandı.
Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, polis memurlarından yardım istedi. İlk müdahalesi araç içinde polis ekiplerince yapılan yaşlı adam, olay yerine çağırılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tiyatro Kavşağı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 73 yaşındaki Mehmet B., Pirali Sultan Caddesi Kavşağı'na geldiğinde aniden kalbinin sıkıştığını fark etti. Kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini gören yaşlı adam hemen polis memurlarının yanında durarak kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine acil ambulans istenirken, ambulans gelene kadar su içirilen ve ardından araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlanan yaşlı adam bir süre sonra adrese gelen ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Otomobilini polis memurlarına teslim eden yaşlı adam Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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