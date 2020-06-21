  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:09:35 -
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Perçin (44) evinde fenalaştı. Evde bulunan ailesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan ilk müdahalesi yapılan Perçin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanan Perçin’in yakınları ve görev arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı