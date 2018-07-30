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Kalp krizi geçiren AK Partili milletvekiliyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:51
Kalp krizi geçiren AK Partili milletvekiliyle ilgili açıklama

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği, genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Köylü'nün dün bir toplantıda yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

"Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, genel durumu iyiye giden milletvekilinin tedavi sürecinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:51
  1. Kastamonu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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