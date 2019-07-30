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Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi nasıl geçirilir?

Kalp krizinin en büyük belirtisi göğüs ağrısıdır. Bunun dışında nefes darlığı, bayılma. Göğüste ağrı bu ağrının vücudun başka yerlerine yayılması kalp krizinin en çok bilinen belirtileri arasında. Bu ağrı genellikle çeneye, omuza ve sırta özellikle de kolun iç kesimlerine vurur. Bu bazen sol kola vurmakla birlikte sağ kola da vurabilir.

30 Temmuz 2019 Salı 10:29
Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi nasıl geçirilir?

Kalp krizinin en büyük belirtisi göğüs ağrısıdır. Bunun dışında nefes darlığı, bayılma. Göğüste ağrı bu ağrının vücudun başka yerlerine yayılması kalp krizinin en çok bilinen belirtileri arasında. Bu ağrı genellikle çeneye, omuza ve sırta özellikle de kolun iç kesimlerine vurur. Bu bazen sol kola vurmakla birlikte sağ kola da vurabilir.

Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan atardamar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine neden olur. Check up alınabilecek en etkili önlemdir. Bunun için belirli yaşlarda hiç şikayeti olmadan check up ve efor testlerinin yaptırılması büyük önem taşımaktadır.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:29
  1. Kalp krizi belirtileri neler?
  2. Kalp krizi nasıl geçirilir?

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