Kalp kapakçığı değişen hasta 8 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Kalbine takılan mekanik kapakta 9 yıl sonra enfeksiyon tespit edilen 61 yaşındaki Neşet Bozdağ, kalp kapakçığının değişmesinin yanı sıra boyun damarı operasyonu ve bir kalp damarına baypas yapılmasıyla felç olma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.

2011'de romatizmaya bağlı kalp kapakçığı çürümesi nedeniyle Bozdağ'ın kalbine özel bir hastanede yapılan ameliyatla mekanik kapak takıldı.

Aradan geçen 9 yılın ardından titreme, üşüme ve ateş şikayetleriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvuran Bozdağ'ın değişen kalp kapakçığında, enfeksiyon biriktiği belirlendi.

Yapılan tetkiklerle boyun damarı ve bir kalp damarında da darlık tespit edilen Bozdağ'a, enfeksiyona sebep olan mikropların, vücudunun başka yerlerine pıhtı atması, ameliyat sırasında ve sonrasında felç geçirme riski gibi nedenlerle 3 operasyonun birden yapılmasına karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nihan Kayalar ve ekibince gerçekleştirilen 8 saatlik başarılı operasyonla boyun damarı açılan, bir kalp damarına baypas yapılan ve kalp kapakçığı değiştirilen Bozdağ, felç olmaktan kurtularak sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde 1,5 aydır görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nihan Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın daha önce romatizmal kapak hastalığı nedeniyle mitral kapağının değiştiğini söyledi.

Hastanın birkaç gün devam eden titreme ve üşüme şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktaran Kayalar, yapılan tetkiklerde kalp kapağı üzerinde enfeksiyon tespit edildiğini ve kalp kapağının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kalp kapağındaki enfeksiyona sebep olan mikropların vücudun başka yerlerine pıhtı atması riski vardı. O yüzden hızlı bir şekilde ameliyatını planladık. Yapılan tetkiklerinde hastanın boyun damarında ve kalp damarlarının birinde de darlık olduğunu gördük. Hastamıza hem boyun damarını açma hem bir damarına baypas hem de kapağının tekrar değişmesi operasyonu uyguladık. 3 operasyon da aynı anda aynı prosedür içerisinde yapıldı." diye konuştu.

- "3 operasyonu aynı seansta yapmasaydık felç riski yüksek olacaktı"

Herhangi bir sebeple kalp ameliyatı yaptıklarında hastanın koroner damarlarında bir sıkıntı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirten Kayalar, şöyle devam etti:

"Çünkü genellikle bunların aynı anda yapılması gerekiyor. Yani hastamızın önce kapağını değiştirip, sonradan 'Hadi bakalım seni baypas ameliyatı yapalım.' şeklinde tekrar tekrar ameliyat etmek pek uygun değil. Boyun damarının da darlığı çok fazlaydı ve lezyonun içerisinde pıhtılar mevcuttu. Eğer aynı seansta yapmasaydık ameliyat sırasında veya sonrasında felç geçirme riski yüksek olacaktı. O nedenle hepsini aynı anda yapmamız gerekliydi."

- "Kalbin etrafındaki yapışıklık nedeniyle ameliyat 8 saat sürdü"

Prof. Dr. Kayalar, daha önce kalp ameliyatı olmuş bir hastayı tekrar ameliyat etmenin teknik açıdan zorlu olduğunu ifade ederek, "İlk ameliyatlarda biraz daha rahat oluyoruz ama 2. ve 3. kalp ameliyatlarda kalbin etrafında biraz daha fazla yapışıklıklar olduğu için teknik olarak biraz zor ve riskli ameliyatlar. Yaklaşık 8 saat sürdü. Çünkü ilk ameliyatından sonra zaman geçmesine rağmen hastanın kalbinin etrafında çok fazla yapışıklık vardı. Esasen daha kısa süreceğini düşünüyorduk ama yapışıklıkları çok fazla olduğu için açması, ulaşması biraz vakit aldı. O nedenle uzun sürdü ama her şey yolunda gitti ve hastamızın operasyonunu başarıyla tamamladık." değerlendirmesini yaptı.

Ameliyatın üzerinden 5 gün geçtiğini ve hastanın genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Kayalar, "Tedbir olsun diye yoğun bakımda bir gün fazladan tutmuştuk. Servisimize çıkardıktan sonra da bol bol yürüyüş yaptırarak akciğerlerinin kapanmasını önlemeye çalışıyoruz. Yürüyüş ve solunum egzersizleri yaptırıyoruz. Laboratuvar değerleri ve genel durumu iyi. Birkaç gün içerisinde inşallah taburcu edeceğiz. Ancak antibiyotik tedavisine enfeksiyon nedeniyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Hastanede 1,5 aylık hazırlıktan sonra baypas ve kapak ameliyatlarına başlandı

Prof. Dr. Kayalar, hastanede kalp cerrahisi ameliyatları yapmak üzere 1,5 ay önce hazırlıklarını tamamladıklarını, baypas ve kapak ameliyatlarına başladıklarını dile getirerek, "Şu anda da oldukça fazla sayıda kompleks hastamız geliyor. Çok iyi bir kardiyoloji, girişimsel ve ekokardiyografi kardiyoloji ekibi var. Onların da desteğiyle yüksek bir potansiyelle vaka sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Hastaların ameliyat öncesi dönemde bütün hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Kayalar, Kovid-19 salgını nedeniyle de hastalara ameliyat öncesi testlerle ve tomografiyle koronavirüs pozitif olup olmadığını tespit ederek, en güvenli şekilde hastayı ameliyata hazırladıklarını sözlerine ekledi.

- "Üşüme, ateş ve titreme krizlerim kesildi"

Kalp hastası 61 yaşındaki Neşet Bozdağ da 2011'den beri kalbinden sıkıntı yaşadığını ve yapılan ameliyatla kalp kapağının değiştirildiğini anlattı.

Kalp kapakçığında enfeksiyon biriktiği için tekrardan hastaneye geldiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kalp kapakçığım değişti. Sağ olsunlar, doktorlarımız enfeksiyonu temizlediler. Ameliyattan sonra bugün 5. günüm. Ameliyattan önce ayaklarımda ve dizlerimde üşüme ve ateş oluyordu. Çok büyük titreme krizleri geçiriyordum. Hepsi kesildi, şu an bunların hiçbiri yok çok şükür. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da böyle bir hastaneyi milletimize hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımızdan ve personellerimizden de çok memnunum, çok ilgili ve alakadar davranıyorlar. Sağ olsunlar, sayelerinde şifa buldum."











