Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kalp hastalıklarının yaşamı tehdit ettiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, "Kalp hastalığı, kalpte meydana gelen ve kalbi etkileyen herhangi bir bozukluğu kapsayan sağlık problemidir. Zamanında tedavi edilmediğinde hayati tehlike riski taşır. Ülkemizde kalp hastalıkları kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık görülmektedir. Özellikle kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon ve romatizmal hastalıkların kadınlarda daha sık görülmesi zaman içerisinde kalpte de büyük tahribatlara yol açmaktadır” dedi.

Belirtilerden söz eden Canan Uğur, “Kalp hastalıkları her zaman göğüs kısmında olmak zorunda değildir. Hasta bu şikayetleri çenesinde, sırtında, kolunda veya bacaklarında hissedebilir. Bacak ağrısı, geceleri idrara çıkma, bulantı ve karın ağrısı gibi belirtiler de kalp hastalıklarının habercisi olabilir. Tüm bu belirtiler, kalp rahatsızlıklarını doğrudan göstermez. Ancak bu belirtilerin birkaçının birlikte oluşması halinde uzman doktorlara başvurarak, kalp sağlığınız hakkında bilgi almanız gerekebilir" diye konuştu.