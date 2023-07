Kalp hastalıklarına yol açıyor! Bu vitamin sağlığınız için çok önemli

Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekti. Koenzim Q, C, E, B6, B12 vitaminleriyle folik asidin kalp krizinden koruduğuna ilişkin toplumda yanlış bir inanış olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, “Bu vitaminlerin kalp krizinden korumadaki rolü net değilken, D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarındaki artış net. Kalp damar sağlığımız için eksikse D vitamini takviye edilmeli, her gün 15 dakika güneşlenmeli” dedi.

Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunması ve kalp hastalarıyla ilgili toplumda doğru olduğuna inanılan yanlış bilgilere dikkat çekerek, düzeltmeler yaptı. Kalp hastalarının et ve yumurta yemesi yasaktır, günlük düzenli vitamin alımı kalp krizinden korur, sol kol uyuşması kalp krizi belirtisidir ve kalp krizi geçirmiş hastalar spor yapamaz ifadelerinin yanlış bilgi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Narin, “Kalp hastalarına proteinden zengin et ve yumurtayı yasaklamak kişiyi un ve şekerin oluşturduğu karbonhidrat ürünlerine yönlendirir ve özellikle kandaki yağ seviyelerinde artışa neden olabilir. Bu grupta yer alan hastalar haftada 2-3 yumurta ve 1-2 porsiyon et tüketmeleri önerilen hayvansal yağların ve proteinin karşılanmasına imkan verecektir. Dolayısıyla kalp hastalarına et ve yumurta yasak değildir. Günlük düzenli vitamin alımı kalp krizinden korumaz. Özellikle antioksidan olarak gösterilen C ve E vitaminleriyle ilgili yapılan birçok araştırmada bu vitaminlerin kalp krizinden koruyucu etkisi gösterilememiştir. Yine koenzim Q, B6 ve B12 vitaminleri ile folik asidin de kalp krizinden korumadaki rolü net değildir. Çalışmalara göre kalp damar hastalıklarında en olumlu etkiyi D vitamini vermektedir. D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarında artış gösterilmiştir. Yeterli D vitamini için her gün 15 dakika güneşlenmek gerekir. Sol kolum uyuşuk, kalp krizi geçiriyor olabilirim değerlendirmesi hem yanlış hem ürkütücü. Toplumda sol kol uyuşukluğu kalp damar hastalığının temel belirtilerinden biri olarak gösterilir. Oysa sol kol uyuşukluğunun kalp krizi ve damar tıkanıklığını gösterme yüzdesi oldukça düşük. Kolda uyuşma sıklıkla; boyun fıtıkları, sinir sıkışmaları ya da kas hastalıkları sonucu gelişir. Kalp krizinin temel belirtisi ise göğüste ağrı, baskı sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir. Zaman zaman bu ağrı ve uyuşukluk sol kola yayılabilir ama sıklıkla sol kolda uyuşma ve göğüste sıkıntı hissi ile birlikte gözlenir. Kalp krizi geçiren hastalar spor yapamaz, yapmamalı bilgisi de toplumda doğru bilinen yanlış bilgilerden. Oysa kalp krizi sonrasında doktorun önereceği egzersizlere başlamak ve kısa sürede günlük hayata dönüş, hastada gelişecek muhtemel depresyonu önler” ifadelerini kullandı.

