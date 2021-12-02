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Sağlık Kalp hastalığının bilinmeyen sinyalleri
Sağlık

Kalp hastalığının bilinmeyen sinyalleri

Sessiz gelen kalp hastalıklarına ve ayak baş parmak morarmasına dikkat edin.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:59:00 - 2021-12-02 13:00:35
Kalp hastalığının bilinmeyen sinyalleri

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Sağlığımızla ilgili her zamankinden farklı olumsuz bir durum hissettiğimizde, zararsız diye düşünmeyin” diyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, kalp hastalığının bilinmeyen sinyallerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Özellikle bacağınızın alt-arka kısmında yürürken ortaya çıkan ve otururken ağrısa da ayağa kalktığınızda hızla azalan ağrı konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayak parmağı bölgesinde uzanırken ağrı oluşursa ve ayağa kalktığınızda ağrı azalırsa da dikkatli olunması önerilir. Çünkü; bu iki tür ağrı genellikle bacaklardaki damar kireçlenmesinden kaynaklanır ve bu durum periferik arter hastalığı olarak tanımlanır. 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil “Öksürük sadece soğuk algınlığı ile gelmez. Her öksürük zararsız değildir. Öksürük maalesef bazen hasta bir kalbe işaret edebilir.

Kalp hastalıkları diğer belirtileri ve şikayetleri

Göğüs Ağrısı

Nefes Darlığı

Ödem

Bayılma

Çarpıntı

Morluk

Çabuk Yorulma

Hipertansiyon

 

 

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