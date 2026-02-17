Kalp diyetinde ezber bozuldu: Miktar değil kalite kurtarıyor

Kalp sağlığı için yıllardır 'az karbonhidrat mı, az yağ mı?' tartışması sürüyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre asıl mesele miktar değil, tabağa konulan yiyeceğin kalitesi.

American College of Cardiology’nin dergisi JACC’ta yayımlanan çalışmada, 30 yılı aşkın süre boyunca takip edilen yaklaşık 200 bin yetişkinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Elde edilen bulgulara göre, besin değeri yüksek ve doğal gıdalara dayalı düşük karbonhidrat veya düşük yağ diyetleri, koroner kalp hastalığı riskini azaltabiliyor.

Buna karşılık, rafine karbonhidratlar ve hayvansal yağ ağırlıklı beslenme biçimlerinin kalp hastalığı riskini artırdığı aktarıldı.

KALİTE FARKI BELİRLEYİCİ OLDU

Araştırmanın başyazarı Zhiyuan Wu’nun, “Mesele sadece karbonhidratı ya da yağı kesmek değil, o diyeti hangi gıdalarla oluşturduğunuz” dediği aktarıldı.

Bitki temelli gıdalar, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara dayanan beslenme biçimlerinin daha düşük kalp hastalığı riskiyle ilişkili olduğu belirtildi. Buna karşılık beyaz ekmek, işlenmiş ürünler ve doymuş yağ ağırlıklı beslenmenin risk faktörlerini artırdığı bildirildi.

Sağlıklı diyet uygulayanlarda iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyelerinin daha yüksek, trigliserid düzeylerinin ise daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca vücutta iltihaplanmayı gösteren bazı biyolojik işaretlerde de olumlu tablo görüldüğü kaydedildi.

30 YILLIK TAKİP, 20 BİNDEN FAZLA VAKA

Çalışmada 5 milyondan fazla kişi-yıl verisi analiz edildiği ve bu süreçte 20 binden fazla koroner kalp hastalığı vakasının kaydedildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, sonuçların aşırı düşük karbonhidratlı ya da aşırı düşük yağlı diyetleri kapsamadığını vurguladı. Verilerin katılımcı beyanlarına dayandığı ve örneklemin çoğunlukla sağlık profesyonellerinden oluştuğu da belirtildi.

JACC Editörü Harlan M. Krumholz’un, “Bu çalışma tartışmayı düşük karbonhidrat mı düşük yağ mı sorusunun ötesine taşıyor. Kalp sağlığı için en önemli unsur yediğimiz gıdanın kalitesidir.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.