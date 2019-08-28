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Kalp damarında tıkanıklık bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşturuldu

Isparta’da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve Senirkent ilçesinde gittiği acil servisten sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 82 yaşındaki hasta, bir kalp damarında meydana gelen yüzde 99 oranındaki boğumlu bölge temizlenerek sağlığına kavuşturuldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:03
Kalp damarında tıkanıklık bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşturuldu

Isparta’da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve Senirkent ilçesinde gittiği acil servisten sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 82 yaşındaki hasta, bir kalp damarında meydana gelen yüzde 99 oranındaki boğumlu bölge temizlenerek sağlığına kavuşturuldu. Kalbiyle ilgili yaşadıklarını özetleyen 82 yaşındaki Orhan Kırlı, “Ben yaklaşık 20 yıl önce Ankara’da by-pass ameliyatı olmuştum. O dönem 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi. Allah razı olsun, şimdilik iyiyim, rahatım, huzurluyum” derken, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Akkaya ise “Yüzde 99 tıkanıklık vardı ama damar durumuna göre bir nevi erken müdahale diyebiliriz” diye konuştu.



Kırlı: “20 yıl önce 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi”


Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Orhan Kırlı, “Sabahleyin saat 04.00 gibi bir sıkıntı geldi. Çocuklar uyandılar ve beni Senirkent Devlet Hastanesi Acil Servis’e götürdüler. Ağrım biraz fazlaydı, müdahaleden sonra geçti ama doktor bey bir kardiyolojiye gözükmem gerektiğini söyledi. Çocuklar, beni Isparta Şehir Hastanesi’ne getirdiler. Fatih Hocaya muayene olduk ve bana dedi ki; ‘Hacı amca ben seni çok sevdim, hemen seni yoğun bakıma gönderiyorum’ dedi. Ben onu duyunca şok oldum. Bir sıkıntım yoktu ama daha sonra beni yoğun bakıma yatırdılar. Zorlu bir anjiyo işleminden sonra Allah razı olsun bizi sağlığımıza kavuşturdular. Ben yaklaşık 20 yıl önce Ankara’da by - pass ameliyatı olmuştum. O dönem 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi. Allah razı olsun, şimdilik iyiyim, rahatım, huzurluyum. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.



“Şehir Hastanesi, benim Ankara’da 20 sene evvel yattığım, özel, lüks, konforlu hastanenin üstünde bir konfora sahip”


“Böyle genç yaşta Fatih Hocalarımıza ülkede ihtiyaç var” diyerek sözlerini sürdüren Kırlı, “Hastaneden de Allah razı olsun. Temizliğiyle, ilgisiyle, bakımıyla hepsine teşekkür ederim. Şimdi çok iyiyim, bir sıkıntım yok. Şehir Hastanesi, benim Ankara’da 20 sene evvel yattığım, özel, lüks, konforlu hastanenin üstünde bir konfora sahip. Orası da o günün şartlarında en lüks hastaneydi. Buranın her imkanı var elhamdülillah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.



Akkaya: “Zorlu bir işlemdi ve anatomik olarak çok sıkıntı bir yerdeydi ancak işlem başarılı oldu”


İHA’ya konuşan Isparta Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Akkaya ise, “Hastamız, by-pass’lı ancak ilaç kullanmayan bir hasta. Göğüs ağrısıyla polikliniğimize başvurdu. Hastayı, gerekli tahliller sonucunda yoğun bakıma yatırdık. Bir gün sonra anjiyoya aldık. Anjiyosunda, by-pass yapılan bir damarda ağzından orta bölüme kadar tıkanıklık tespit ettik, boğum boğum olmuştu. Hastaya balon ve stent uyguladık. Zorlu bir işlemdi ve anatomik olarak çok sıkıntı bir yerdeydi ancak işlem başarılı oldu. Sonrasında yoğum bakım süreci ve servis olarak buraya aldık” ifadelerini kullandı.



“Hastaya, bir nevi erken müdahale yapıldı”


Uzm. Dr. Akkaya ayrıca, “Zamanında hastaya çok iyi bir by-pass yapılmış. O dönem bir sıkıntı yokmuş ama zaman geçtikçe, yaşlandıkça bu tür durumlar ortaya çıkabiliyor. Hastamız doğal bir süreci yaşamış oldu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi, eko’sunda kalp gücü gayet yerinde. Ciddi bir tıkanıklık yoktu zaten, birkaç yerinde sadece yüzde 99’luk bir oranda boğum boğum tıkanıklık vardı. Kalp gücünün etkilenmemesi açısından o da önemliydi. Aslında, burada damar durumuna göre bir nevi erken müdahale diyebiliriz. Hastamız şu anda gayet iyi” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:03
  1. doğa

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