Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısına neler iyi gelir?

Kalp atışlarının kişiyi rahatsız edici şekilde düzensizleşmesine veya hızlanmasına 'kalp çarpıntısı' denir. Günlük hayatta hissedilmeyen kalp atışı, çarpıntı başladığında kendini fazlasıyla hissettirir. Fakat kalp atışı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kalbi sağlıklı bir insanın dakikada 60 - 100 arası atması normal kabul edilmektedir.

Kalp çarpıntısı, herkesin başına gelebilen ancak tedirgin eden bir sağlık sorunudur. Bazen kısa süreli çarpıntılar olurken, bazen uzun süreli çarpıntılar meydana gelebilmektedir. Uzmanlar kalp çarpıntısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyler. Toplumda sıkça karşılaşılan kalp çarpıntısı göğüs ağrısı, nefes darlığı, ya da bayılma gibi semptomlarla birlikte seyrediyorsa önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Peki kalp çarpıntısı neden olur? Belirtileri nelerdir? Kalp çarpıntısına neler iyi gelir?

Kalp çarpıntısının nedenleri

- Kalp ritim bozukluğu (Aritmik taşikardi)

- Stres

- Aşırı fiziksel aktivite

- Psikolojik rahatsızlıklar

- Kansızlık, tiroid rahatsızlığı

- Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi

- Bazı ilaçların yan etkileri

- Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları

- Kalp yetmezliği

- Kalp kası hastalığı

- Kalp tümörleri

- Kalpteki enfeksiyonlar

Kalp çarpıntısı belirtileri

- Nefes darlığı

- Baş dönmesi

- Nabızda hızlanma

- Kalp atışlarını hissetmek

- Göğüste rahatsızlık hissi

- Göğüs ağrısı

- Bayılma

Kalp çarpıntısına neler iyi gelir?

Kalp çarpıntı riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve stres yapmamak gerekir. Ayrıca dengeli beslenmek ve boy kilo uyumunun dengeli olması da kalp çarpıntı riskini azaltmaktadır.

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler;

- Fesleğen

- Nane

- Biberiye

- Ada çayı

- Gül yaprağı

- Kantaron çiçeği

- Alıç çiçeği

- Mürver çiçeği

- Portakal çiçeği

- Papatya

- Maydanoz

- Kekik

- Mine çiçeği

- Akdiken çiçeği

- Mecra köşk

- Lavanta

- Ökse otu

- Oğul otu

- Karabaş otu

- Kuşkonmaz

- Civan perçemi

Bu bitkiler, günde 1-2 bardak olmak üzere ayrı ayrı veya karıştırarak kaynatıp içilebilir.