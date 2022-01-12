Kalleşliğin resmi İsmail Saymaz'dan! Mustafa Kemal'e secde ettirilirken çıtı çıkmamıştı

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Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'nın düzenlediği Mekke'nin kurtuluşu etkinliği Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ı rahatsız etti.

Bir gazeteci değil de İlahiyatçıymış gibi ifadeler kullanan Saymaz, minik kız çocuklarına başörtüsü takılmasına ilişkin, "Buradan inanç sahibi insanlara sesleniyorum, İslam'ın yükümlülükleri ancak akli baliğ olanlar için geçerlidir." dedi.

Çocuklarına İslam'ı öğreten anne-babaları haddini aşan ifadelerle hedef alan Saymaz, şunları söyledi:

"Kardeşim, Türk toplumu Kabe'yi görmeye yetmişinden sonra gidiyor. Bu nedir ya? 4-6 yaşındaki çocuklara Mekke'nin fethini kutlatıyorsunuz. Mekke'nin de bundan haberi yok bu arada. Mekke'de böyle bir kutlama yok. Yılbaşına alternatif bir tören icat edilmiş. Mekke'nin etrafında çocuklar tavaf ettiriliyor. O çocuklardan bir kısmının başını da bağlamışlar. İnanç sahibi insanımıza söylüyorum. Nerede görülmüş çocuğun başının bağlandığı? Ne yapıyorsunuz siz?"

Türk inanç ve geleneklerinden uzaklaştırılan küçük çocuklar, putperest gibi Mustafa Kemal'e böyle secde ettirilirken, İsmail Saymaz üç maymunu oynamıştı.