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Gündem Kalleş saldırı! Mardin'den şehit haberi geldi
Gündem

Kalleş saldırı! Mardin'den şehit haberi geldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:54:00 - 2021-07-07 14:18:08
Kalleş saldırı! Mardin'den şehit haberi geldi

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada yaralanan Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesinin yapılacak törenin ardından memleketi Nevşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

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