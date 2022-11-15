Kalleş korkakların geçmişi sivil katliamlarla dolu

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Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan eli kanlı katiller sürüsü PKK, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda, kanlı yüzünü bir defa daha gösterdi.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 kişinin hayatın kaybettiği saldırı, terör örgütünü geçmişteki bu tarz eylemlerini bir kez daha hatırlattı. Kurulduğu ilk yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştirdiği kanlı saldırılarıyla kırsaldaki vatandaşları göçe zorlayan örgüt, toplumda korku ve panik havası yaratmak için şehir merkezlerine yöneldi.

İstanbul'daki ilk saldırı

Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, İstanbul Bakırköy'deki Çetinkaya Mağazasına 25 Aralık 1991'de yaptığı molotofkokteyli saldırıda 7'si kadın, 1'i çocuk, 11 kişiyi katletti.

Tarihler 9 Temmuz 1998'i gösterdiğinde PKK, İstanbul'un en kalabalık mekanlarından Mısır Çarşısına yönelik bombalı saldırısıyla 7 kişiyi katletti, 121 kişiyi yaraladı.

Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 13 Mart 1999'da düzenlenen molotofkokteyli saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, olayın faili 3 PKK’lı terörist yakalandı. 22 Mayıs 2007'de bu kez hedefte Ankara vardı, Anafartalar Çarşısına bombalı intihar saldırısı düzenleyen bölücü örgüt, 6 kişiyi hayattan kopardı, 100'den fazla kişinin yaralanmasına sebeb oldu.

Güngören’deki çifte saldırıda 4’ü çocuk 17 kişi hayattan koparıldı

İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de yine sivilleri hedef aldı. PKK'lı teröristlerin çöp tenekesine yerleştirdiği bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride yine bir başka çöp tenekesinde daha güçlü bir patlama yaşandı. Saldırıda, ilk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Araç trafiğine kapalı ve vatandaşların yoğun olduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, alevler arasında kaldı. Genç kız, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Taksim Meydanı'nda 31 Ekim 2010'da çevik kuvvet noktasına düzenlenen canlı bomba saldırısında, 15'i polis, 17'si sivil 32 kişi yaralandı. Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay Kumrular Caddesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Anne karnındaki bebekleri bile katlettiler

Türkiye'nin kalbi Ankara'daki Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da, askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla yaşanan saldırı, bölücü örgütün acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırıda 61 kişi de yaralandı.

Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Ankara, bir kez daha PKK'nın hedefi oldu. 13 Mart 2016'da Kızılay Meydanındaki Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi yaşamını yitirdi, 19'u ağır 125 kişi ise yaralandı. Saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu.

Aynı yıl, Bursa Ulu Cami bahçesinde terör örgütü PKK'nın 27 Nisan'da düzenlediği canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.

Karşı çıkan köylüleri patlattılar

Bu saldırıdan yaklaşık 15 gün sonra 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristler 15 ton bombanın yüklü olduğu araçla geldikleri Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında köylülerin tepkisiyle karşılaştı ve aracı havaya uçurdu. 16 köylünün hayatını kaybettiği saldırıda, 23 köylü de yaralandı.

PKK'lı teröristler Tunceli'nin Ovacık adliye lojmanlarına 13 Haziran 2016'da saldırı düzenledi, 9 kişi yaralandı.