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Dünya Kalleş İsrail Filistinli çocuğu başından vurdu!
Dünya

Kalleş İsrail Filistinli çocuğu başından vurdu!

Siyonist İsrail polisi, Batı Şeria'da Akabat Jabr mülteci kampına baskın düzenledi. Baskında Filistinli bir çocuk başından vurularak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:28:00 - 2023-01-07 00:13:20

Filistinli direnişçilerle siyonist İsrail polisi arasındaki silahlı çatışmada bir çocuk başından vurularak ağır yaralandı.

İsrail polisi, Batı Şeria'da Akabat Jabr mülteci kampına baskın düzenledi.

Filistinliler ateş açan İsrail polisine ateşle karşılık verdi.

Babasını da gözaltına aldılar

Baskın sırasında çıkan olaylarda 15 yaşındaki Rayan Abu Rish isimli Filistinli çocuğun, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle başından ağır şekilde yaralandığı ve ameliyata alınmak üzere Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, çocuğun babasının da kampa düzenlenen baskın sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

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