Kalksın yumruklar, oynasın senaryolar! Rezidans kraliçesinin yeni filmi vizyonda

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşi olan ve aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığını yürüten İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yine gündeme gelme çabası içerisine girdi.

Rezidanslara çöktü!

Ataşehir’de yaptırılan rezidanslara eşi Battal İlgezdi’nün usulsüzlükleri sonucu çöken rezidans kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sık sık sol yumruğunu havaya kaldırarak "ezilenlerin yanındayız" mesajı vermesiyle hatırlanıyor.

CHP'nin rezidans kraliçesinden edebiyat

Cumhuriyet Halk Partisi'nin rezidans kraliçesi olarak bilinen rezidans kraliçesi, yayınladığı yeni mesajında Erdoğan’ın 3 bin araçla gezdiğini söyleyerek akılalmaz ifadeler kullandı.

Kendi yazdığı senaryoyu kendi oynayan İlgezdi, bin bir çeşit oyunla çöktükleri rezidansları bir kenara bırakarak, “Kuru ekmeğe muhtaç o kadar çok insan varken...” ifadeleriyle edebiyat yapmayı da ihmal etmedi.