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Yaşam Kalkışta ne kadar hızlanıyor? Uçağın hızını telefonla ölçtü
Yaşam

Kalkışta ne kadar hızlanıyor? Uçağın hızını telefonla ölçtü

Yeniakit Publisher
2024-06-15 11:09:00 -

Bir yolcu, cep telefonunda bulunan bir uygulama ile uçağın kalkışta ulaştığı hızı ölçtü.

Uçaklar tonlarca ağırlığa rağmen havada süzülmesi bazen ürkütücü olmasına rağmen aslında dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biridir. Uçağa binsin ya da binmesin herkse ‘Uçaklar nasıl uçuyor’ sorusunu en az bir kere sormuştur.

Uçakların havalanmasını ve havada kalmasını sağlayan 4 ana unsur bulunuyor. Bunlar, kaldırma kuvveti, motor gücü, hava direnci ve ağırlıktır. Uçakların havalanmasını kanatlar, ileri hareket etmesini ise motorlar sağlıyor.

Uçakların havada tutunma olayı, kanatlarının alt ve üst bölümlerinde oluşan hava basınçları arasındaki bir kaç kilogramlık fark sayesinde gerçekleşir

Sosyal medyada paylaşılan bir video uçakların ne kadar hızda havalandığını ortaya koydu. Bir kullanıcı, cep telefonunda bulunan bir uygulama ile uçağın kalkışta ulaştığı hızı ölçtü. Videoda uçağın tekerleklerinin yerden ayrıldığında hızın 225 kilometreyi bulduğu görüldü. Öte yandan uçak tamamen havalandığında ise hızın 370 kilometreyi bulduğu ortaya çıktı. Bir yolcu uçağında çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

hasan

uzaylı yakalamış sanki 
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