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Teknoloji KALKAN DİHA'dan, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde başarılı test
Teknoloji

KALKAN DİHA'dan, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde başarılı test

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN DİHA sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi."

Paylaşımda, test uçuşuna ilişkin videoya da yer verildi.

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