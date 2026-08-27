KALKAN DİHA'dan, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde başarılı test
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
MSB'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN DİHA sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi."
Paylaşımda, test uçuşuna ilişkin videoya da yer verildi.