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Ekonomi ‘KALKA’, drone ve İHA tehdidine karşı koruyacak
Ekonomi

‘KALKA’, drone ve İHA tehdidine karşı koruyacak

Antalya’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı “KALKA” adı verilen yerli mobil “erken uyarı hava savunma sistemi” geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:56:00 -
‘KALKA’, drone ve İHA tehdidine karşı koruyacak

Milli Savunma Bakanlığınca verilen “NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi” bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar geliştirdiği 9 drone savar çeşidine bir yenisini ekledi.

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde, bu cihazların ateşli silahlarla durdurulmalarının sakıncalı olduğuna işaret eden Yalçın, kötü amaçlı uçuşları önlemek amacıyla “KALKA” adını verdikleri mobil erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdiklerini söyledi.

Kolluk kuvvetlerine sunuldu

Sistemi “araç üzerine konumlanan drone savar” olarak nitelendiren Yalçın, sistemin, drone savar görevinin dışında frekans takibi de yaptığını ifade etti.
Cihazın ilgili kurumlar tarafından da beğenildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: “Cihazın ilk gösterimi ve testleri Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili birimlerin katılımı ve gözetimiyle gerçekleştirildi. Drone pilotları ve yetkili kişilerin katılmış olduğu gösterimden tam not aldı. KALKA şu an sadece yurtiçi kolluk kuvvetlerinin kullanımı için sunuldu.”

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