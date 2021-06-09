Kaliteli büyüme devam edecek! Ekonomi ihracatla ivmelenecek

Buğra Kardan

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 64. Genel Kurulu yapıldı. Bankaların yöneticilerini buluşturan Genel Kurul’dan söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şunları ifade etti:

Sektör güçlü

Bankacılık sektörü çok güçlü. Sektör, Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sunuyor.

Malum, 2020 zorlu bir seneydi.

Global ekonomi yüzde 3 küçülmüştü. Dünya ticareti yüzde 8 daralmıştı.

Kimi ülkelerce müdahaleci adımlar atılmıştı. Bu adımların yararları gibi zararları da olmuştu.

Temkinli iyimserlik vurgusu

2021’in ilk 4 ayında durum daha iyiydi. Öncü göstergeler global ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini ortaya koyuyor. Ancak bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Zira toparlanma hızı bölgelere göre değişiyor.

Şu anda pek çok ülke, istihdam kayıpları ve bütçe açıklarıyla karşı karşıya. Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Bunun yanında bazı sektörlerde arz kısıtlarının olduğunu gözlemliyoruz.

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi çok ama çok önemli. Biz ekonomi yönetimi olarak bu hakikati görüyoruz ve bir taraftan andemiyle mücadele ediyor bir taraftan yeni döneme en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Başarılı yönetim

Malum, salgın süreci hükümetimizce başarıyla yönetildi. Süreçte sanayinin ayakta tutulması, istihdamın korunması için tüm imkânlar seferber edildi. Merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar lira harcandı. Bu rakamın sene sonunda 109 milyara varacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca kredi kanalları sürekli açık tutuldu, sektörel bazda özel paketler uygulandı. Yapılandırmalara gidildi. Kredi paketleriyle 315 milyar lira tutarında yani milli gelirin yüzde 6’sı kadar bir destek sağlandı. Böylece reel sektörde çarklar döndü ve 2020 büyümeyle kapandı.

Vaktinde alınan önlemlerle toplam istihdam 1.5 milyon artarak 28 milyona çıktı.

Tetikteyiz, pandemi nedeniyle gerekli olacak her harcamayı yapacağız. Bunu yaparken orta vadeli bütçe hedefinden sapmayacağız.

Fiyat istikrarının sağlanmasına, cari açığın kontrol altına alınmasına, iş gücü piyasasının canlanmasına öncelik vereceğiz.

Gidişat olumlu

Öncü göstergeler ilk çeyrekte yüzde 6 büyümeye işaret ediyor. Ülkemiz kaliteli şekilde büyüyor. Bu eğilimin devam edeceğini, büyümeye dış talebin güçlü katkı sunacağını öngörüyoruz.

İlk 4 ayda ihracat iyi bir grafik sergiliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Hane halkının dolarizasyon eğilimi gevşiyor. Öyle anlaşılıyor ki enflasyonla mücadele politikalarımız, TL cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi kuvvetlendirecek.

Daha dinamik, dirençli, verimliliği önceleyen bir ekonomik yapı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bankacılık sektörünü ileri taşımaya çalışıyoruz.

Ekonomi Reform Paketi’nde de belirttiğimiz gibi sektörün aktif kalitesini ve rekabetçiliğini arttıracağız.

