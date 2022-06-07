  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili
Kadın - Aile

Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili

Kabarma garantili, yumuşacık bir kek tarifimiz var. Bu tarifle yapacağınız kek fırından çıkınca sönmüyor, yumuşacık ve çok lezzetli oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 08:46:00 - 2022-06-07 08:54:27
Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili

Nefis kek tarifi için kullanacağımız malzeme listesine bakalım. Kek tarifi kolay ve güzel kabaran...

Haşhaşlı Portakallı Kek Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı portakal suyu(taze sıkılmış)
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 1paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 5 yemek kaşığı haşhaş

Haşhaşlı Portakallı Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve üzerine toz şeker ilave edin. Köpük köpük bir kıvamı olana kadar mikserin orta ayarında güzelce çırpın. Ardından sıvı yağ, portakal suyu, haşhaş ve yoğurdu ekleyerek güzelce çırpın. Elde ettiğiniz bu karışıma unu eleyerek ilave edin. Unu kontrollü bir şekilde ilave edin çok ya da az gelmesini önlemiş olursunuz. Ardından spatula yardımıyla içinde un topakları kalmadan güzelce karıştırın. Portakal kabuğu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştırın. Yağlanmış unlanmış yuvarlak kek kalıbına kek harcını aktarın. 165 derecede önceden ısıtılmış fırında ağır ağır yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

Fındıklı tarçınlı misket kurabiye | Tarçınlı misket kurabiye tarifi, nasıl yapılır?
Fındıklı tarçınlı misket kurabiye | Tarçınlı misket kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fındıklı tarçınlı misket kurabiye | Tarçınlı misket kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay