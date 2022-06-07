Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Kabarma garantili

Nefis kek tarifi için kullanacağımız malzeme listesine bakalım. Kek tarifi kolay ve güzel kabaran...

Haşhaşlı Portakallı Kek Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı portakal suyu(taze sıkılmış)

3 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1paket kabartma tozu

3 su bardağı un

5 yemek kaşığı haşhaş

Haşhaşlı Portakallı Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve üzerine toz şeker ilave edin. Köpük köpük bir kıvamı olana kadar mikserin orta ayarında güzelce çırpın. Ardından sıvı yağ, portakal suyu, haşhaş ve yoğurdu ekleyerek güzelce çırpın. Elde ettiğiniz bu karışıma unu eleyerek ilave edin. Unu kontrollü bir şekilde ilave edin çok ya da az gelmesini önlemiş olursunuz. Ardından spatula yardımıyla içinde un topakları kalmadan güzelce karıştırın. Portakal kabuğu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştırın. Yağlanmış unlanmış yuvarlak kek kalıbına kek harcını aktarın. 165 derecede önceden ısıtılmış fırında ağır ağır yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.