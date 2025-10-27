Kalıpta Türk imzası! Karel Kalıp Avrupa otomotiv devlerinin tedarikçisi

Türkiye’nin önde gelen otomotiv kalıp üreticilerinden Karel Kalıp, güçlü Ar-Ge ekibi, yüksek mühendislik kabiliyeti ve yeni teknolojilere hızla uyum sağlayan yapısıyla sektörün öncü firmaları arasında yer almaya devam ediyor. Merkezi İstanbul Tuzla OSB’de, deneme ve ön seri üretim tesisi ise Gebze-Şekerpınar’da bulunan şirket, uzun yıllardır Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firması arasında yer alıyor.

Kaliteyle öne çıkıyor

Karel Kalıp Genel Müdürü Refik Diri, kalıp imalatı, try-out ve pre-serie aşamalarını tek elde toplayarak otomotiv üreticilerine maliyet avantajı sağladıklarını belirterek, “Tasarım aşamasından model onayına kadar markanın tek muhatabı olabiliyoruz. Uçtan uca bir çözüm ortağıyız” dedi. Diri, tampon ve torpido kalıplarında Türkiye’nin tartışmasız lideri olduklarını, Avrupa’da ise ilk beş kalıp üreticisi arasında yer aldıklarını söyledi. Ford, Fiat, Toyota, Renault, Mercedes/Daimler, Volkswagen ve Stellantis gibi markalara hizmet verdiklerini ifade eden Diri, “Avrupa standartlarında mühendisliğimiz sayesinde ağırlıklı olarak Almanya ve Fransa başta olmak üzere AB’nin büyük üreticilerine ihracat yapıyoruz” diye konuştu. 2015’ten bu yana Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi statüsünde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Refik Diri, “Ar-Ge merkezimiz kalıpçılık sektöründeki ilk merkez olma özelliğine sahip. 2024 yılında Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan firmaları arasında 159. sırada yer aldık. Otomotivde elektrikli araç dönüşümünün merkezinde olan hafifletme temalı projelere odaklanıyoruz. Bizim farkımız, adetsel değil yetkin kapasiteyi ölçeklemek; yani doğru mühendislik, hızlı devreye alma ve sürdürülebilir kaliteye odaklanmak” dedi.

Ciroda ihracatın payı yarıya ulaşacak

Kalıpların zorluğu ve boyutlarına göre yılda ortalama üretim kapasitelerinin 50 kalıp olduğunu belirten Diri, kapasitenin yüzde 20’sini ülkemize ithal edilen kalıpların devreye alınması ve modifikasyonlarına ayırdıklarını söyledi. Ciroda ihracat payının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurgulayan Diri, “2026 hedefimiz, toplam cironun yarısını ihracattan sağlamak. Bu kapsamda üç ana eksene odaklanıyoruz: Elektrikli araç ve hafifletme projelerinde payımızı artırmak, AB pazarında müşteri çeşitliliğini derinleştirmek ve dijital dönüşümle kalıpları devreye alma hızımızı artırmak. Bu üç adımla markalara kalite, maliyet ve zaman açısından sürdürülebilir rekabet avantajı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Diri, Karel Kalıp’ın bugün geldiği noktayı, yüksek mühendislik kabiliyeti, esnek üretim yapısı ve Avrupa standartlarındaki kalite anlayışına borçlu olduklarını belirterek, “Karel Kalıp olarak Türkiye’nin kalıpçılık gücünü global arenada temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.