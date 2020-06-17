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Aktüel

Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:38:40 -
Kalıp çakarken düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.


Olay Baykoca Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Arabi Ç. isimli inşaat işçisi, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Ağır yaralı inşaat işçisi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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