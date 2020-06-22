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Aktüel

Kalıp çakarken ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:41:58 -
Kalıp çakarken ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen hayatını kaybetti.


Olay Baykoca Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Arabi Çimen isimli inşaat işçisi, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Ağır yaralı inşaat işçisi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 gün İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz inşaat işçisi Arabi Çimen tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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