Kalın'dan operasyon açıklaması: Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyona ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.