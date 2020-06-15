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Gündem

Kalın'dan operasyon açıklaması: Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:56:00 -
Kalın'dan operasyon açıklaması: Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyona ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

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