Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, "Mazlum Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin (BAE) hüsranını tarih elbette yazacaktır." diyerek sert tepki gösterdi.
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