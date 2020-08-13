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Gündem

Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:39:00 -
Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, "Mazlum Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin (BAE) hüsranını tarih elbette yazacaktır." diyerek sert tepki gösterdi.

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