Kalın: Cumhurbaşkanımız Bahçeli'nin çağrısından memnuniyet duyar

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yuvaya dön çağrısı yapmıştı. Konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti'nin ayrı bir siyasi parti olrak faaliyet göstermesinin MHP ve AK Parti ile sosyolojik türdeşliğini ortadan kaldırmadığını iddia etti.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı sisteminin iki ittifakın yönlendirdiği siyasal alan olarak kalacağını açıkladı.

Erken Seçim olacak mı?

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kalın, Seçimin erken yapılması gibi bir düşünceye sahip olmadıklarını açıkladı.

İYİ Parti'nin yer aldığı yapının siyasetin doğasına ters olduğunu kaydeden Kalın, Devlet Bey'in çağrısından Cumhurbaşkanımız sadece memnuniyet duyar diyerek sözlerini noktaladı.

"CHP içerisinde yeni bir ses polemiği her zaman vardı"

CHP'li Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, "CHP'nin içinde yeni bir sese soluğa ihtiyaç var tartışması dönem dönem ortaya çıkıyor. Yeni parti kurarsa bu beni şaşırtmaz." dedi.

Cumhurbaşkanımız asla CHP karışır iyi olur gibi bir tavır içerisinde olmaz.