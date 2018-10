Kalıcı makyaj uğruna gözden olabilirsiniz

Kalıcı makyaj uğruna sayısız kadın gözünden oluyor. Fakat bu durum duyurulmuyor.

Hani "Kaş yapayım derken göz çıkarmak…" denir ya, söz aynısıyla bu işlem sonrasında ortaya çıkıyor. Sonuçta komplikasyonlar, uygun olmayan kişilere yapılan uygulamalar ve hatalar ortaya çıkmakta.

Göz makyajında kullanılan kalem, rimel, eyeliner gibi kozmetik ürünlerin yanlış kullanım sonucu kalıcı kirpik dökülmelerinden, göz enfeksiyonuna, göz kapağı düşüklüğünden, geçici görme kaybına kadar pek çok hastalığa sebep olmaktadır.

Kalıcı Makyaj Eyeliner uygulamasına bağlı dernmatoşalazis'in tedavi öncesi ve sonrası (Goldman A,Wollina U Severe unexpected adverse effects after permanent eye makeup and their management by Q-switched Nd:YAG laser Clin Interv Aging. 2014; 9: 1305–13

Önce iki soru

Kalıcı Makyaj'da sorulan önemli sorulardan biriyle başlayalım. Hamilelere Kalıcı Makyaj yapılır mı?

Cevap tek ve net: Hayır!

Ayrıca vücuda dışarıdan enfeksiyon bulaşması ve bunun masum bebeğe geçme ihtimali çok yüksek.

Gelelim ikinci soruya?

Kemoterapi gören hastaya uygulama yapılır mı?

Op.Dr. Davud Yasmin'e göre cevap kesin ve net: Asla yapılmaz!

Normalde bizi hasta etmeyecek olan mikroplar kemoterapi sırasında ölümcül hale gelebilmektedir. Bu yüzden deri altına boya verme işlemi ile yapılan Kalıcı Makyaj Uygulaması her ne kadar steril şartlarda yapılsa da kesinlikle kontraendikedir. Siz ne kadar steril olursanızda olun, üretilen boyalarda kaynaklı enfeksiyonlar ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Ayrıca durdurulamayan kanama veya aşırı hematom gelişimi oluşabilir.

Boya kaynaklı mycobacterium heamophilum enfeksiyonu kesin çözümü cerrahi olan, antibiyotik direnci olan bir mikroptur.

Kalıcı makyajın komplikasyonları

Kalıcı makyaj uzman kişilerin elinde yapıldığında sorunsuz bir işlem olduğu söylenmektedir. Fakat diyor ve ekliyorlar: her uygulamada olduğu gibi bir takım yan etkileri veya komplikasyonları olabilir. Yapılan çalışmalarda en sık rastlanan komplikasyonları uygulama yerinde hassasiyet % 95, uygulama yerinde lokal şişlik % 91, batma hissi % 81.

Bu tarz komplikasyonlar geliştiğinde artık bir uzman hekim aramak zorundasınız. Durum faciadır ve bunu size o makyajı yapanlar kesinlikle tedavi edemez!

Ayrıca nadir olsa gözkapağı üzerindeki cilt dokusunda sarkma (Dermatoşalazis) oluşmaktadır.

Bir de zararlı ürünler konusu var

Yani öz makyajı, bilinçli olarak uygulanmadığında kalıcı göz hasarlarına sebep olabiliyor. Kimi kadın tarafından her gün aktif olarak yapılan makyaj bazen de özel günlerde profesyonel eller tarafından gerçekleştiriliyor. Bilinçsiz şekilde kullanılan makyaj ürünlerinin ve uygulamaların göz hastalıklarına zemin hazırlıyor.

"Merdiven altı ürünlere dikkat"

İnternet üzerinde ve semt pazarlarında merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünlerin zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, "Bu ürünleri çok görüyoruz. Çünkü ucuz olduğu için farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kişilere hitap edebiliyor. Bu ürünlere ulaşım çok kolay. İnsanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için ve gerçek markaların sahte üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Bunların içinde siyanür, cıva ve kurşun gibi zararlı kimyasallar bulunuyor" diyor.

Bu makyaj ürünlerinin uzun süre kullanımı problemli çünkü kaşıntı, döküntü, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonların dışında uzun süreli kullanımlarda ciltten emilme uzun süreli risk oluşturabilir.

Görme kaybınız olacak

Çünkü o kullanılan ürünün içersinden hangi kimyasal var, ne kadar kanserojen, ne kadar zararlı bilmiyoruz.

Far sürerken çok fazla göz kapağı hareketi zamanla göz kapağındaki kas liflerinin arasında ayrılmaya bağlı düşüklük yapabiliyor. Toz far uçuşarak kornea ön yüzeyine yapışıp alerjik reaksiyona yol açabiliyor.

Eğer bir de gözün içine kaçırıldıysa onu temizlemeye çalışırken korneaya verilecek hasar görme kaybına yol açacaktır.

Dahası geçici makyaj iyi temizlenmediğinde özellikle kirpik diplerinde kalıcı gözenek tıkanıklarına ve ona bağlı çeşitli kirpik dibi iltihaplanmalarına kalıcı kirpik dökülmelerine yol açabilir.

"Tester ürünlere güvenmeyin"

Testerlar çok umumi bir makyaj malzemesi ürün almadan önce illa ürünlerin testerlarını denemek istiyorsanız yapmayın bunu.. Rimelin testerını kesinlikle kullanmayın.

Özelikle göz kaleminde veya rimelde gözünde bir mikrobik enfeksiyon olan kişinin kullandığı testerları kullanırsanız sizde de aynı şekilde bulaşıcı göz enfeksiyonu gelişebilir.