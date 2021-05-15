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Dünya Kalibi Camii enkazının üzerindeki ezan sesi direnişin umudunu artırdı
Dünya

Kalibi Camii enkazının üzerindeki ezan sesi direnişin umudunu artırdı

İsrail terör devletinin bombaladığı Kalibi Camii'nin enkazı üzerinde bir Filistinlinin ezan okuduğu anlar umutları yeşertti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:35:00 - 2021-05-15 16:41:50

Gazze'nin kuzeyinde İsrail terör devletinin savaş uçakları tarafından bugün yıkılan Kalibi Camii'nin enkazı üzerinde bir Filistinlinin ezan okuduğu anlar, direniş umudunu artırdı.

İsrail sivil yerleşim yerlerine saldırıyor

İşgalci terör devleti, Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerine roket saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, son olarak Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Filistin İçişleri Bakanlığı'nı, televizyon kanallarını ve birçok kurumu hedef alan İsrail, okul ve ibadethane gibi yerleri de hedef alıyor.

Gazze'deki Kalibi Camii'ni bombaladı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kalibi Camii'ni bombaladı. Terör devletinin savaş uçakları tarafından bugün yıkılan Kalibi Camii'nin enkazı üzerinde bir Filistinlinin ezan okuduğu anlar, direniş umudunu artırdı.

Şehit sayısı 139'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

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