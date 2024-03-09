Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Sağlık Bakanı Koca, Uğur Dündar'ın LÖSANTE Hastaneleriyle ilgili iddiasına cevap verdi. Koca, "Lösemi hastalının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya bir soru da LÖSANTE Hastanesi'yle ilgili oldu.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavisi için kurulan LÖSANTE Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat engeliyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyordu.

İşin gerçek yüzünü Fahrettin Koca açıkladı.

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Bir vatandaşın Koca'ya yönelttiği "LÖSANTE Hastanesi'ne neden tam ruhsat vermediniz?" sorusu üzerine Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'yla ilgili bir yalanı daha çürüttü.

Bakan Koca verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Ben hemen bir cümleyle söyleyeyim. Lösemi hastaları için, lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahi açığız. Ama lösemi hastalının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler.

Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Bak buradan herkese duyurarak söylüyorum, lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. Hekim istihdamında sonuna kadar ama kadın doğum gibi ortopedi gibi beyin cerrahisi gibi branşlarla lösemi hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettiklerinin önünü açmasınlar."

Dündar'ın paylaşımı

Yapılan protestoları paylaşan Uğur Dündar, "Çocuklarımız lösemiden, kanserden ölmesin. Hepimizin olan LÖSANTE Hastanesi'ne tam ruhsat verilsin" paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: AA