  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadece yürüyüş yapan Filistin destekçilerine alçak saldırı! Ha katil ABD ha siyonist İsrail

AK Partili Efkan Ala son noktayı koydu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?

Karadeniz havası şarkı sosyal medyayı salladı! “İstanbul’da zor durum geliyor Murat Kurum”

Bakalım Olimpiyat Komitesinin maçası yiyecek mi! Avrupa’da ‘İsrail’i Atın’ talebi

Sizin insan hakları beyannameniz yerin dibine batsın! Batı susuyor Siyonist katlediyor

Ekrem İzmir'i de karıştırdı! Cemil'den Tunç'a sitem: Dünden beri içim acıyor

DEM’in altı kaynıyor! DEM’li başkan CHP’ye faşist dedi ve ekledi, “Size Afyon’da da İstanbul’da da kaybettireceğiz”

Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz’den “Hakkımı helal etmiyorum” çıkışı! Bakın koşa koşa kime gitti

Polis paketlemeye devam ediyor! Karl Marx’çı teröristlere şafak baskını

Alkollü içecek sattığı için boykot ediliyordu! Migros Türkiye'deki ünlü marketi satın aldı
Gündem Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı
Gündem

Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 21:47:00 -
Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Kelemi fosilleşmiş Uğur Dündar'ın LÖSANTE Hastaneleriyle ilgili ortaya attığı iddiaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Uğur Dündar'ın LÖSANTE Hastaneleriyle ilgili iddiasına cevap verdi. Koca, "Lösemi hastalının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya bir soru da LÖSANTE Hastanesi'yle ilgili oldu.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavisi için kurulan LÖSANTE Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat engeliyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyordu.

İşin gerçek yüzünü Fahrettin Koca açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir vatandaşın Koca'ya yönelttiği "LÖSANTE Hastanesi'ne neden tam ruhsat vermediniz?" sorusu üzerine Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'yla ilgili bir yalanı daha çürüttü.

Bakan Koca verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Ben hemen bir cümleyle söyleyeyim. Lösemi hastaları için, lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahi açığız. Ama lösemi hastalının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler.

Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Bak buradan herkese duyurarak söylüyorum, lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. Hekim istihdamında sonuna kadar ama kadın doğum gibi ortopedi gibi beyin cerrahisi gibi branşlarla lösemi hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettiklerinin önünü açmasınlar."

Dündar'ın paylaşımı

Yapılan protestoları paylaşan Uğur Dündar, "Çocuklarımız lösemiden, kanserden ölmesin. Hepimizin olan LÖSANTE Hastanesi'ne tam ruhsat verilsin" paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!
Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!

Gündem

Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!

Bakan Koca'dan Mossad ajanlarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Mossad ajanlarına ilişkin açıklama

Gündem

Bakan Koca'dan Mossad ajanlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlattı! Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlattı! Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlattı! Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın

Fahrettin Koca Türkiye'ye kötü haberi verdi! Kritik uyarıyı yaptı
Fahrettin Koca Türkiye'ye kötü haberi verdi! Kritik uyarıyı yaptı

Gündem

Fahrettin Koca Türkiye'ye kötü haberi verdi! Kritik uyarıyı yaptı

Fahrettin Koca, müthiş haberi "Dünyada bir ilk yaşandı" diyerek duyurdu! "Vallahi helal olsun" dedirten gelişme
Fahrettin Koca, müthiş haberi “Dünyada bir ilk yaşandı” diyerek duyurdu! “Vallahi helal olsun” dedirten gelişme

Sağlık

Fahrettin Koca, müthiş haberi “Dünyada bir ilk yaşandı” diyerek duyurdu! “Vallahi helal olsun” dedirten gelişme

Alev Alatlı vefat etti
Alev Alatlı vefat etti

Gündem

Alev Alatlı vefat etti

Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması

Gündem

Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23