Kalem börek nasıl yapılır?| Çıtır çıtır kalem börek tarifi

Pratik olduğu kadar lezzetli bir tarif arayanlar son zamanlarda sıklıkla kalem börek tarifini araştırmaya başladı. İşte, evdekilerin yüzünü güldürecek şahane bir tarif.

Çıtır çıtır kalem börek tarifi

Malzemeler:

3 adet baklava yufkası

Lor peyniri

Üzeri için;

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Kalem börek nasıl yapılır?

Arzu ederseniz peynir yerine patates, kıyma ya da ıspanak kullanabilirsiniz.

Baklavalık yufkayı iki kat halinde tezgahın üzerine serin ve fırça yardımıyla aralarına ve üstlerine tereyağı sürün.

İnce rulolar halinde yufkayı kesin.

Arasına peynir koyun ve sarın.

Uçlarını sıvıyağ ile yapıştırın.

Kalem gibi sardığınız börekleri tepsiye dizin.

Böreklerin üzerine tereyağı sürün ve 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.