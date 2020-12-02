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Aktüel Kale'den yüzde 45'e varan indirim kampanyası
Aktüel

Kale'den yüzde 45'e varan indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:56:58 -
Kale'den yüzde 45'e varan indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Kale "Kale ile evlerde değişim rüzgarı" sloganıyla yüzde 45'e varan indirimlerin yer aldığı değişim kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale, evlerini yenilemek isteyen tüketicileri sevindirecek değişim kampanyasını duyurdu.

31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyada, Kale'nin her biri geniş ürün yelpazesine sahip Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, EdilgresEdilcuoghi markalı ürünleri yüzde 45'e varan indirimler ve uygun ödeme seçenekleriyle tüketiciyle buluşacak.

Markalarının kalitesini, bütünsel çözümlerle birleştiren Kale'nin, farklı stillere hitap eden ve yaşam alanlarına anlam katan ürünlerin yer aldığı değişim rüzgarında; birbirinden şık seramikler, hayatı kolaylaştıran banyo mobilyaları, tasarruflu armatürler, hijyenik klozet ve lavabolar, Kale satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunuluyor.


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