Kale Grubu ‘Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ni hayata geçirdi

Şirket, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile ülkenin dört bir yanından gençleri sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik kavramlarıyla tanıştırmayı, bu alanda çalışmalarını sağlayacak temel yetkinlik ve ekosistem bağlantılarını kazandırmayı amaçlıyor. Akademi bünyesinde ücretsiz gerçekleşecek ilk program olan Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı için birinci dönem başvuruları, 7-30 Mart’ta www.dunyasinaiyibakanlar.com adresi üzerinden alınacak.

Fırsat eşitliği sunuyor

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, tüketmek yerine üretmeyi seçenlerin bilinçli tercihleriyle yarınlara çok daha iyi bir gelecek bırakmanın mümkün olduğuna inandıklarını belirterek, “Sürdürmekte olduğumuz İyi Bak Dünyana hareketi kapsamında, daha iyi bir dünya hedefiyle Türkiye’nin her köşesinden gençlerimizi sosyal girişimcilik ekosistemine kazandırmak için Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu inancı bizimle paylaşan ve harekete geçmek isteyen tüm gençlerimizi, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi’ne katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.