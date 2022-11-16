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Yaşam Kaldırımdaki çanta polisleri alarma geçirdi! Bölge trafiğe kapatıldı
Yaşam

Kaldırımdaki çanta polisleri alarma geçirdi! Bölge trafiğe kapatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde unutulan bir çanta polisleri alarma geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 20:38:00 - 2022-11-16 21:19:55

Aydın'ın Efeler ilçesinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kaldırımda unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Aykart dolum noktası üzerinde sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Fünye ile patlatıldı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.

Çantadan çöp çıktı

 

Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, çantadan çöp çıkması rahat bir nefes aldırdı.

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Yorumlar

yaşamak güzel

artık böyle uluorta veya herhangi yerlerde sözde çanta unuttum diyenler en az 2 yıl yatarlı hapis cezası verilmeli ki ders olsun  
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