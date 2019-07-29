Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı! Hemen hastaneye kaldırıldı Bilecik'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen 54 yaşındaki kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.