Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Bilecik'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen 54 yaşındaki kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:31
Bilecik'te İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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