THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kaldırım çöktü! Doktor ve hemşire içine düştü

Diyarbakır'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:28
Kaldırım çöktü! Doktor ve hemşire içine düştü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü.

Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı. Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Öte yandan  Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:28
  1. Diyarbakır
  2. kaldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk konut şirketi Trump'ı çıldırttı!
    1. Türk konut şirketi Trump'ı çıldırttı!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 sene sonra..
    3. Kaşıkçı'nın öldürülmesi tartışmaya açtı
    4. ABD'den Suriye'de bir camiye alçak..
    5. Yıldırım FETÖ davasında tanık olacak!
    6. Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi..
    7. Trump söz verdi: Onlar yakalayacağım
    8. Konya'da Afgan işçiyi gasp edip..
    9. AK Partili Öznur Çelik'e yeni görev
    10. Karaman'da evlerin altından sokak..
    11. Adıyaman’da düğün magandalarına..
    12. Otobüslerde ikramlar devam ediyor!..
    13. Erdoğan 4 yıl aradan sonra yine..
    14. Curry'den üç çeyrekte 51 sayı
    15. Aziz Yıldırım FETÖ davasına çıkıyor
    16. Külliyen hainlik!
    17. Ayıların kış uykusuna yatmadan önce..
    18. Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması
    19. Böylesi görülmedi! Evlerin altından..
    20. Bakan duyurdu: Aydın pilot il oldu
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!