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Yerel Kaldığı evi uyuşturucu serasına çevirdi
Yerel

Kaldığı evi uyuşturucu serasına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 14:39:00 -
Kaldığı evi uyuşturucu serasına çevirdi

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde kaldığı ikameti uyuşturucu serasına çeviren ve polis operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışmalarda Sarısu Mahallesinde bulunan bir ikamette yabancı uyruklu K.A.' nın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 6 adet çadır, 22 adet hava nemlendirici, 6 adet konvektör, 6 adet klima, 3 adet ısı ölçer, 8 adet bitki yetiştirme lambası, 4 adet hassas terazi, yaklaşık 1 kilogram keten tohumu, - 140 kök kenevir ve 8 paket halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli K.A., “Uyuşturucu Madde İmalatı, Ticareti ve Bulundurma” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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